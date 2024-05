Mister Stellone al settimo cielo | Una gioia immensa - grazie Pesaro

(Di lunedì 20 maggio 2024) "Mi sono ubriacato solo con i baci dei tifosi e mio figlio ha pianto come non aveva fatto nemmeno con la promozione in serie A".è raggiante: "Non ho visto nemmeno chi ha segnato. Lache ho provato è. Ho vinto due campionati, ma la felicità che ho provato oggi è indescrivibile, anche per come si è sviluppata la partita". Il tecnico la riguarda con gli occhi lucidi: "A un certo punto avevamo finito i cambi. Nicastro aveva un dolore al petto, Molina era ammonito e non ne aveva più. Un’altra squadra che non ci mette l’anima come la nostra non ce la fa e invece noi ce l’abbiamo fatta perché siamo andati oltre". Gara di episodi, tanti e decisivi.ne racconta uno in particolare: "Nel secondo tempo ho detto di metterci con il 4-4-2 perché Sbaffo ci stava creando ...

