(Di lunedì 20 maggio 2024) Un ragazzo di 25 anni è statoperché ritenuto responsabile di aver commesso tre rapine a mano armata nel mese dello scorso aprile in diversiin zona di via Padova e Monforte a Milano.

Salvatore D'Amelio, titolare dei marchi "Drop List" e "Minimal", condannato a 8 mesi per evasione; l'uomo era ai domiciliari per riciclaggio.Continua a leggere

Monza , 16 maggio 2024 Una maxi frode fiscale da oltre 20 milioni di euro con 6 milioni di euro di imposte evase, in soli due anni, grazie a un articolato sistema di false fatture. È quanto ha scoperto la Guardia di Finanza di Monza , che ha dato ...

Una maxi frode fiscale da oltre 20 milioni di euro con 6 milioni di imposte evase in due anni grazie all’utilizzo di false fatture. È quanto scoperto dalla Guardia di Finanza di Monza che ha arrestato , su ordinanza di custodia cautelare del giudice ...

Rapina tre negozi in cinque giorni impugnando una pistola: arrestato un 25enne - Rapina tre negozi in cinque giorni impugnando una pistola: arrestato un 25enne - Un ragazzo di 25 anni è stato arrestato perché ritenuto responsabile di aver commesso tre rapine a mano armata nel mese dello scorso aprile in diversi ...

Milano, furti a turisti e ai clienti dei locali: Polizia arresta 2 persone - Milano, furti a turisti e ai clienti dei locali: Polizia arresta 2 persone - La Polizia di Stato nei giorni scorsi a Milano ha arrestato un cittadino algerino di 52 anni e un cittadino peruviano di 40 anni per furto aggravato ...

Prima lo truffa, poi lo accoltella: arrestato per tentato omicidio - Prima lo truffa, poi lo accoltella: arrestato per tentato omicidio - Prima avrebbe truffato un uomo vendendogli un cellulare online, che però non funzionava e, probabilmente, era stato clonato. Poi, di fronte alle rimostranze del cliente, e alla sua pretesa di riavere ...