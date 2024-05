Morto Raisi - le reazioni | il dolore di Hamas e Houthi In Pakistan giornata di lutto Michel | Le condoglianze dell’Ue

Iran, morte Raisi: il cordoglio da Hamas agli Houthi - Iran, morte raisi: il cordoglio da hamas agli Houthi - ''Dolore e tristezza'' sono i sentimenti espressi da hamas nel messaggio di ''sincere condoglianze'' diffuso dopo la conferma della morte del presidente dell'Iran Ebrahim raisi e del ministro degli Es ...

Raisi morto, i timori degli Stati Uniti: stop al dialogo su Gaza e un erede intransigente - raisi morto, i timori degli Stati Uniti: stop al dialogo su Gaza e un erede intransigente - La sorte di raisi dunque assumeva ieri un'importanza anche maggiore ... congelato dopo l'attacco terroristico di hamas dello scorso 7 ottobre, ma anche per ribadirgli la convinzione sulla necessità di ...

Raisi morto, Israele: per noi non cambia niente. La guerra (non dichiarata) con l'Iran - raisi morto, Israele: per noi non cambia niente. La guerra (non dichiarata) con l'Iran - Per tutto il pomeriggio, è stato un passaparola continuo. Le radio, i canali tv, i social hanno seguito tutti gli aggiornamenti delle notizie che arrivavano dall'Iran sulla ...