Affrico under 15 e under 17 Buon inizio negli interregionali

(Di lunedì 20 maggio 2024) Nelle categorie di calcio giovanile Allievi17 e Giovanissimi15 l’è sceso ieri in campo nel primo turno dei triangolari nazionali per la conquista del Tricolore. Dopo essersi laureata campione regionale in entrambe le categorie, risultato che rimarrà nella storia del calcio toscano, l’ha ben iniziato l’avventura nazionale con una vittoria e un pareggio. Nel triangolare15 i leoni fiorentini di Campo di Marte, all’impianto sportivo Lapenta del viale Fanti, hanno pareggiato 1-1 contro la Juventus Club Parma. Dopo il gol iniziale dell’con Casamenti, il pareggio, sempre nel primo tempo, su rigore della formazione dell’Emilia Romagna. La gara ha visto il predominio territoriale ...

