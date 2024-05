Tennistavolo Due sconfitte negli ultimi due turni Apuania - promozione sfumata nel finale per la squadra di B1

(Di lunedì 20 maggio 2024) Unamancata neldi stagione per due(entrambe per 5-3) rimediate nelle ultime due giornate. E alla fine a promuovere in A2 è stato il Lucca, per soli 2 punti. E’ il campionato delladelladella B1, girone C, che ha chiuso al secondo posto dopo un campionato di vertice e che comunque ha centrato l’obiettivo iniziale che era la salvezza. Per i carraresi 22 punti in 14 incontri: 11 vittorie e 3con 64 partite vinte e 35 perse; 220 i set vinti e 136 quelli persi; 3511 i punti realizzati e 2916 quelli subiti. Tra i carraresi si è distinto Lorenzo Ragni (numero 22 del ranking) con una percentuale di successi dell’88,9% (36 partite disputate, 32 vittorie e 4), 99 i set vinti e 25 ...

Tennistavolo, azzurri tutti eliminati nel Preolimpico di Sarajevo. Domani ultima occasione per il pass diretto - tennistavolo, azzurri tutti eliminati nel Preolimpico di Sarajevo. Domani ultima occasione per il pass diretto - Non sorride all'Italia la prima giornata dedicata ai tabelloni ad eliminazione diretta del Preolimpico su base europea di singolare del tennistavolo, in ...

Tennistavolo: ha chiuso con tre ko dopo essere arrivata terza nella stagione regolare. in luce Krisztina Nagy. Solo sconfitte per l’Apuania femminile nei playoff. Ma l ... - tennistavolo: ha chiuso con tre ko dopo essere arrivata terza nella stagione regolare. in luce Krisztina Nagy. Solo sconfitte per l’Apuania femminile nei playoff. Ma l ... - La squadra femminile di tennis tavolo dell'Apuania Carrara chiude la stagione con tre sconfitte nei playoff della serie A2, non riuscendo a ottenere la promozione in A1. Krisztina Nagy si distingue co ...

Tennistavolo, Preolimpico Europeo 2024: bene l’Italia nella prima giornata, arrivano cinque vittorie - tennistavolo, Preolimpico Europeo 2024: bene l’Italia nella prima giornata, arrivano cinque vittorie - Giornata molto positiva per gli italiani nel day 1 delle qualificazioni europee per le Olimpiadi 2024 di Parigi di tennistavolo che mettono in ... Stoyanov che poi ha perso malamente in serata, ...