Allenatore Milan - occhio a De Zerbi | quattro motivi lo spingono in rossonero

Ritornato a Reggio Calabria per la presentazione del suo Nuovo libro, “Il momento giusto”, Pippo Inzaghi ha risposto, in esclusiva a CalcioWeb , su un tema molto caldo in queste settimane: chi sarà il Nuovo allenatore del Milan ? Tanti i nomi che ...

SKY - Bergomi: "Pioli può essere l'uomo giusto per il Napoli se ritrova le motivazioni" - SKY - Bergomi: "Pioli può essere l'uomo giusto per il Napoli se ritrova le motivazioni" - Giuseppe Bergomi, ex difensore dell'Inter, ora opinionista TV, ha rilasciato alcune dichiarazioni a 'Sky Calcio Club': "Chi vedrei bene sulla panchina del Napoli Stefano Pioli. Se ritrova le motivazi ...

Il Mattino: "Panchina Napoli: frenata per Conte, risale Italiano. Stallo Pioli" - Il Mattino: "Panchina Napoli: frenata per Conte, risale Italiano. Stallo Pioli" - "Panchina Napoli: frenata per Conte, risale Italiano. Stallo Pioli" scrive il Il Mattino in edicola stamani. Dopo il lungo corteggiamento cala il gelo nella trattativa con ...

Il Milan di Pioli conferma: il prossimo tecnico faccia "correre" questo gruppo - Il milan di Pioli conferma: il prossimo tecnico faccia "correre" questo gruppo - Quest’anno il milan è stato un colabrodo. C’è dunque anche una questione di schieramento e di strategia tattica ...