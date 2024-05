X Martiri - Bigoni decisivo Ripescaggio molto vicino

(Di lunedì 20 maggio 2024) EDELWEISS JOLLY 0 x1 EDELWEISS JOLLY: Stella, Bottini, Grotti, Trinchese, Valboni, Frabetti, Morandi, Arfelli, Sanchez, Bucci, Baudino. A disp. Pecora, Chiandini, Sansovini, Fabbri, Biserni, Kara, Griolin, Pellegrino, Lanuku. All. Bertacini. X: Aleotti, Aguiari, Berveglieri, Meli, De Cristofaro, Pallara,, Panzetta, Manfredini, Gessoni (65’ Pavinato), Evali. A disp. Ferrigato, Bonaguro, Tolè, Perinelli, Punzetti, Marku, Salvi, Veronesi. All. Bolognesi. Arbitro: Alessandro Delucca di Bologna. Marcatore: 87’. La Xè l’ottava stella delle ferraresi che il prossimo anno prenderanno parte al campionato. Ieri la formazione di Porotto ha vinto di misura il primo quarto di finale, un risultato che dovrebbe dare buone possibilità di, ...

