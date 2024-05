Gubbio - il presidente Notari vuole ancora il diesse Mignemi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 20 maggio 2024) Proseguono le riflessioni della società rossoblù per quanto riguarda la prossima stagione. Di certo, dopo la conferma dell’addio di mister Braglia, per il quale manca solo l’ufficialità, c’è che ilavrà una nuova guida tecnica per l’anno calcistico che comincerà tra qualche mese, mentre per quanto riguarda il direttore sportivo, che dovrà sicuramente lavorare a stretto contatto con il nuovo allenatore,è tornato in città dopo qualche giorno di vacanza nella sua Sicilia: saranno giornate decisive per la sua decisione, conche vorrebbe farlo rimanere adopo tre ottimi anni ma con tante società che corteggiano l’exdella Sicula Leonzio. Così, intanto che comincia ed impazza il valzer di nomi che potrebbero sedere sulla panchina rossoblù, sicuramente lo staff tecnico ...