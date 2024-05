Disordini nel carcere di Benevento | il racconto di una domenica da paura

(Di lunedì 20 maggio 2024) Tempo di lettura: 3 minutiNella mattina di ieri, all’interno deldi, si è scatenata una vera e propria protesta che ha coinvolto decine di detenuti che hanno impegnato gli uomini della Polizia penitenziaria per ristabilire l’ordine. “Tutto ha avuto inizio dalla richiesta di un detenuto appartenente al circuito AltaSicurezza di recarsi a visita medica per una perdita ematica dal naso; inviato dalmedico presente in istituto, per futili motivi instaurava un’energica discussionerifiutando poi la visita medica e, nel fare rientro presso la sezione detentiva dov’èristretto, fomentava gli altri detenuti ubicati nella sezione a regime aperto facendosipromotore di una protesta – inizia così ildei fatti del Coordinatore Nazionale SiNAPPe Fernando Mastrocinque- le reazioni non si sono fatte attendere, altriristretti ...

Nel carcere di Benevento esplode una violenta Rivolta da parte di alcuni detenuti. Per quattro ore, un’ala della casa circondariale in Contrada Capodimonte resta in balìa di un gruppo di detenuti (sono ospitati 450 reclusi invece dei previsti ...

Tempo di lettura: 2 minutiLe notizie principali in Campania di Ieri , domenica 19 maggio 2024. Avellino – Folla delle grandi occasioni alla cerimonia di Chiusura dell’Anno Giubilare Verginiano indetto in occasione del IX Centenario della Fondazione ...

Benevento, scontri nel carcere di Capodimonte: alta tensione, feriti due agenti - benevento, scontri nel carcere di Capodimonte: alta tensione, feriti due agenti - Due agenti sono rimasti feriti e una sezione è stata distrutta. È accaduto ieri mattina nel carcere di Capodimonte, a benevento. Secondo le prime ricostruzioni dei fatti ...

Alta tensione in carcere: danni e due agenti feriti - Alta tensione in carcere: danni e due agenti feriti - Tensione alta ieri mattina al carcere di benevento. Tutto sarebbe scaturito dalle richieste di una visita medica per un detenuto, ma l’impossibilità di non consentirla ha innescato un forte nervosismo ...

Rivolta in carcere: due agenti feriti e altri in ostaggio - Rivolta in carcere: due agenti feriti e altri in ostaggio - Detenuti armati, distrutti vetri e computer. La violenza nata da una lite. Da inizio anno 272 aggressioni in Campania ...