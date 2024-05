Il prezzo del gas in avvio è in rialzo . Ad Amsterdam i Ttf segnano un +0,46% a 29,7 euro al megawattora.

Il prezzo del gas in avvio è in rialzo . Ad Amsterdam i Ttf segnano un +0,46% a 29,7 euro al megawattora.

Il prezzo del gas in avvio è in rialzo . I Ttf ad Amsterdam, mercato di riferimento, salgono dell'1% a 31,1 euro al megawattora.

Il prezzo del gas in avvio è in rialzo sopra i 31 euro - Il prezzo del gas in avvio è in rialzo sopra i 31 euro - Il prezzo del gas in avvio è in rialzo. I Ttf ad Amsterdam, mercato di riferimento, salgono dell'1% a 31,1 euro al megawattora. (ANSA). (ANSA) ...

Prezzi oro in aumento: perché, cosa sta succedendo, quanto varrà nel 2024 - Prezzi oro in aumento: perché, cosa sta succedendo, quanto varrà nel 2024 - Secondo gli ultimi aggiornamenti, il prezzo dell’oro ha raggiunto la cifra di 2.344,27 dollari per oncia, registrando un incremento dello 0,34%.

La caccia alle miniere di rame dietro all’offerta di Bhp su Anglo American - La caccia alle miniere di rame dietro all’offerta di Bhp su Anglo American - È la commodity che più risentirà dell’eccesso di domanda causato dalla transizione energetica. Per questo si è scatenata la corsa alle ...