L’esterno Francesco Lisi - illusione e amarezza | Peccat - eravamo partiti forte

(Di lunedì 20 maggio 2024) PERUGIA - Il suo gol al 24’ del primo tempo aveva portato speranza. Stop, dribbling e palla all’angolino. Una rete alla. Ma non è bastata a portare il Grifo avanti nei playoff promozione. "Siamo tutti molto tristi dopo l’eliminazione a Carrara - ha dettobiancorsso -e avevamo anche sbloccato la partita di ritorno. Dovevamo cercare di portare l’1-0 alla fine del primo tempo, per poi provare a fare questo miracolo nel secondo tempo. Vincere con tre gol di scarto era difficile, ma secondo me era fattibile. Poi l’episodio ci ha girato contro ma gli sbagli li facciamo tutti, ci può stare. Il rammarico più grande è aver perso 2-0 all’andata al Curi".ha parlato anche del’ambiente ("Quando succedono tutte le cose degli ...