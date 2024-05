Come funziona il 5 per mille

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 20 maggio 2024) Nonostante sia ormai in vigore da quasi 20 anni, il 5 perrappresenta ancora una misura fiscale ancora non completamente conosciuta dai cittadini italiani che, di conseguenza, al momento della dichiarazione dei redditi, non esercitano il proprio diritto a metterla in pratica e utilizzarla. In questo articolo forniremo una breve guida sul 5 per, quali sono i beneficiari e perché rappresenta una risorsa importante e un diritto estremamente prezioso. Che cos’è il 5 perIl 5 per, misura introdotta con la finanziaria relativa all’anno 2006, altro non è che la quota pari allo 0,5% dell’imposta sui redditi delle persone fisiche (IRPEF) che ogni contribuente italiano può scegliere di destinare ad enti no profit o al proprio Comune di ...