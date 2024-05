Scherma paralimpica Zinella | festa doppia con Lambertini - Addess - Frascaro -i, Bolognini e Rigo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 20 maggio 2024) I campionati italiani paralimpici e non vedenti ottengono un ottimo riscontro: decine e decine di atleti in pedana, al PalaSavena, e l’organizzazione pressoché perfetta da parte delladi Magda Melandri. La società di San Lazzaro, per di più, festeggia i venticinque anni di vita, ottenendo titoli italiani e diversi piazzamenti di prestigio. Due medaglie d’oro arrivano dalle prove a squadre di fioretto e spada grazie alla presenza di Emanuele, Leonardo, Samueleli e Matteoo. Firma una doppietta prestigiosa anche Leonardoche, nella categoria C, diventa campione italiano sia nella spada sia nel fioretto. Emanuele(nella foto, a sinistra), che a luglio volerà a Parigi per le Paralimpiadi, ...