Ayrton Senna era furioso Rivelazione Martini | cos' è successo a Imola poche ore prima della morte

(Di lunedì 20 maggio 2024) Pubblichiamo l'intervista di Libero a Pierluigipubblicata domenica 19 maggio,oreil Gp dell'Emilia Romagna a. Il Santerno è parte del suo cuore, da imolese doc. E oggi in gara per la Red Bull non sarà facile, come crede l'ex Minardi Pierluigi, 63 anni. Anche per la McLaren e la Ferrari ci sono infatti possibilità. Anche se in difficoltà, è sempre il solito Verstappen... «Dimostra il fenomeno quale è. Con un'auto nervosa per tutto il venerdì, è riuscito a trovare il setup giusto e a metterla davanti a tutti, di prepotenza. Per lavolta in stagione non è un weekend facile per lui. Fa molto riflettere anche il gap nei confronti di Pérez (11°, ndr), lontano cinque decimi nel Q2».Per la vittoria c'è anche la McLaren? «È in grande crescita dopo gli ...