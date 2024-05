Iran in preghiera per Raisi - morto in un incidente in elicottero

(Di lunedì 20 maggio 2024) I cittadiniiani hanno pregato per il presidente Ebrahimcoinvolto in unmentre era a bordo di unnelle zone montuose del nord-ovest dell'stava viaggiando nella provinciaiana dell'Azerbaigian orientale con il ministro degli Esteriiano Hossein Amirabdollahian, il governatore della provinciaiana dell'Azerbaigian orientale e altri funzionari e guardie del corpo.

È morto il presidente iraniano Ebrahim Raisi rimasto coinvolto nella giornata di oggi, domenica 19 maggio, in un incidente in elicottero con il suo entourage. Politico e magistrato, era molto vicino alla Guida Suprema del Paese, Ali Khamenei, di ...

Raisi assassinato Le ipotesi di sabotaggio, cosa non torna nell'incidente (sulle cause) e le teorie sulla visita in Azerbaigian - raisi assassinato Le ipotesi di sabotaggio, cosa non torna nell'incidente (sulle cause) e le teorie sulla visita in Azerbaigian - raisi è stato assassinato Ad avanzare questa ipotesi è il gruppo russo Wagner. Con l'annuncio della morte del presidente iraniano, dilagano le teorie cospirazioniste. Molte di queste montate ad arte ...

ULTIMA ORA: - ULTIMA ORA: - 20:27: Iran: tv di Stato, ritrovato elicottero di raisi 20:24: Iran: fonti Israele, non coinvolti in incidente raisi 18:46: Iran: tv israeliana, secondo fonti occidentali raisi non è sopravvissuto ...