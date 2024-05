Ryanair chiude anno con un utile in crescita a 1,92 miliardi

(Di lunedì 20 maggio 2024)ha chiuso l'fiscale 2024 con unnetto di 1,92di euro indel 34%. I ricavi salgono del 25% a 13,44di euro. Il traffico è cresciuto del 9% a 183,7 milioni di passeggeri (23% in più rispetto al periodo pre-Covid). La base dei costi e l'aumento dei ricavi hcontribuito a compensare un aumento significativo della spesa per il carburante. Il dividendo finale è di 0,178 euro per azione. La compagnia lancia un buyback da 700 milioni di euro e vede per l'fiscale 2025 un +8% di traffico (da 198 a 200 milioni di passeggeri), a condizione che le consegne di Boeing tornino ai livelli contrattuali prima della fine dell'

