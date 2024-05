Nove italiane in Europa - Marchetti | Si può fare! Ecco cosa deve succedere

Inizia oggi il Grand Prix di spada di Budapest (Ungheria), dove sono andate in scena le qualificazioni del tabellone femminile. Appuntamento importante quello nella capitale magiara, con l’Olimpiade, ma soprattutto il termine della scadenza per ...

La Serie A potrebbe portare tante squadre il prossimo anno in Europa , sarà un maggio decisivo per le nostre squadre. Se l’annata passata è stata una grande campagna europea, con 3 finaliste, quest’anno le nostre squadre hanno la chance di fare ...

La Fiorentina e l'Atalanta potrebbero portare nove squadre italiane nelle coppe europee - La Fiorentina e l'Atalanta potrebbero portare nove squadre italiane nelle coppe europee - Giorgio Marchetti, vice segretario generale della UEFA, ha recentemente fornito importanti chiarimenti sulle dinamiche di qualificazione alle coppe europee per la stagione 2024/25. Le sue dichiarazion ...

Serie A, nove squadra in Europa: l’annuncio della UEFA - Serie A, nove squadra in Europa: l’annuncio della UEFA - Giorgio Marchetti, vice segretario generale della UEFA: “Se la Fiorentina vince la Conference League e arriva ottava in campionato – afferma ai microfoni di Sky -, ci saranno nove squadre italiane ...

Travaglio: "Inaudito che Meloni accolga Forti da eroe". Sallusti: "Rosichi". La replica: "Pensa alla famiglia del morto" - Travaglio: "Inaudito che Meloni accolga Forti da eroe". Sallusti: "Rosichi". La replica: "Pensa alla famiglia del morto" - Acceso botta e risposta tra Marco Travaglio e Alessandro Sallusti ad ‘Accordi&Disaccordi’, il talk politico in onda sabato sera su nove condotto da Luca Sommi con la partecipazione di Andrea Scanzi. “ ...