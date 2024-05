La Virtus adesso chiede la spinta ai tifosi Il tutto esaurito per volare in semifinale

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 20 maggio 2024) Laha bisogno del calore dei suoiper uscire da una situazione dove non sono ammessi scivoloni. Non è la prima volta che il club si appella al cuore del suo popolo per aiutare la squadra a togliersi quella ruggine che vicino agli appuntamenti importanti spesso ne nasconde il suo smalto, ma vista la delicatezza dell’incontro di domani sera, questa volta la società ha deciso anche di calmierare il costo del biglietto per tutti gli abbonanti. Si parte dalla cifre 10 euro, ogni abbonato potrà estendere questo sconto fino a un massimo di tre biglietti e l’obiettivo è molto chiaro: avere una Segafredo Arena ‘sold out’ che sia il sesto uomo in campo e che trasmetta quell’energia che nelle ultime trasferte è mancata alla formazione allenata da Luca Banchi. La quinta gara tra la V nera e Tortona è senza appelli, tanto che chi vince ottiene ...