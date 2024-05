Alcione - ko in casa Ma è festa comunque

(Di lunedì 20 maggio 2024) Tra le mure amiche del centro sportivo Kennedy, l’Milano viene sconfitto per 2 a 1 dal Caldiero e dopo la terza giornata del girone, non riesce dunque a riapre il discorso per la qualificazione alle semifinali nella poule scudetto della serie D. Contro i gialloverdi scaligeri, anche loro per la prima volta in C dal prossimo campionato, dopo una paziente e attenta fase di studio, la squadra allenata da Giovanni Cusatis, schierata sul sintetico con un 3-5-2 al cospetto del 4-3-3 avversario, riesce a sbloccare per prima il risultato, quando il cronometro indica il 28’ della prima frazione di gioco. A segnare è Luca Battistini, che pare mettere la gara sui binari desiderati e su questo vantaggio si conclude il primo tempo con la formazione di mister Cristian Soave, che non riesce ad impensierire la porta difesa da Agazzi. Nel secondo tempo però le cose ...

