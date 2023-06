Bitonto | incastrato nel trattore | morto 56enne Incidente sul lavoro

(Di sabato 10 giugno 2023) Il cadavere è stato rinvenuto in agro di. Ilera alin campagna e, secondo la ricostruzione dell’accaduto, è rimastonel. L'articolonel sul proviene da Noi Notizie..

È rimastonel trattore che guidava mentre era a lavoro nell'appezzamento di terreno di sua proprietà, l' uomo ritrovato morto questa mattina nelle campagne di, in provincia di Bari. Si tratta,...Questa mattina, nelle campagne diin provincia di Bari, contrada Torre di Regna, militari della Compagnia carabinieri di ... probabilmente ieri pomeriggio è rimastomentre era al ...... frazione di, nel Barese. Secondo una prima ricostruzione l'uomo, verosimilmente nel pomeriggio precedente, sarebbe rimastomentre era a lavoro con il proprio trattore, mentre era ...

Bitonto, corpo incastrato nel trattore: morto militare 56enne Entilocali-online

È rimasto incastrato nel trattore che guidava mentre era a lavoro nell'appezzamento di terreno di sua proprietà, l'uomo ritrovato morto questa mattina nelle campagne di ...Il cadavere è stato rinvenuto in agro di Bitonto. Il 56enne era al lavoro in campagna e, secondo la ricostruzione dell’accaduto, è rimasto incastrato nel trattore. Do il mio consenso affinché un cooki ...