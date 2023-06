F1 | Frederic Vasseur | “Il potenziale c’è | abbiamo fatto un passo avanti con gli aggiornamenti”

Leggi su oasport

(Di domenica 4 giugno 2023) Dopo un sabato praticamente indecifrabile, quest’oggi è arrivata la sentenza definitiva sul weekend della Ferrari al Montmelò. A conti fatti il bilancio è disastroso per la Scuderia di Maranello, che ha dovuto archiviare un quinto posto con il padrone di casa iberico Carlos Sainz ed un undicesimo con il monegasco Charles Leclerc (partito dalla pit-lane) nel Gran Premio di Spagna 2023, settimo atto stagionale del Mondiale di Formula Uno. “Il problema principale di oggi è in linea con le ultime gare: ildella macchina c’è. In qualificaundiscreto, non rispetto a Max ma rispetto al resto del gruppo. Siamo riusciti a portare Carlos in prima fila. Fatichiamo molto di più ad avere costanza nel corso della gara, di mescola in mescola”, spiegaa fine gara. ”Anche con ...