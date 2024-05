Un’esperta in linguaggio del corpo analizza Fedez e rivela cosa ha scoperto VIDEO

Fedez-Iovino, la rissa e la rivelazione a Pomeriggio Cinque: «Il rapper c'era, gli inquirenti ne sono certi». Lui risponde su Instagram - fedez-Iovino, la rissa e la rivelazione a Pomeriggio Cinque: «Il rapper c'era, gli inquirenti ne sono certi». Lui risponde su Instagram - A Pomeriggio 5 si torna a parlare del caso fedez-Iovino. fedez è ormai indagato. Le accuse sono di rissa, lesioni e percosse per l'aggressione al personal trainer ...

Fedez, una telefonata a Iovino "per far pace" trappola per l'agguato - fedez, una telefonata a Iovino "per far pace" trappola per l'agguato - Il pestaggio in via Traiano a milano, proprio sotto casa del preparatore atletico, è avvenuto grazie a una chiamata fatta per organizzare un "incontro chiarificatore" ...

Scontro Fedez-Fanelli: il rapper risponde alle accuse dell’ex naufrago - Scontro fedez-Fanelli: il rapper risponde alle accuse dell’ex naufrago - Dopo le accuse di Pietro Fanelli a fedez, il rapper risponde con un messaggio colorito all'ex naufrago. Ecco che cosa ha detto.