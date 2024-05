Milano - protesta studenti pro Palestina nelle universit - occupati Politecnico e ateneo statale | Google complice del genocidio di Gaza

Milano - studenti pro Palestina si accampano davanti alla sede del Politecnico Gli studenti del Politecnico di Milano si uniscono alle manifestazioni contro le collaborazioni universitarie con Israele, che si stanno svolgendo in diverse città italiane, europee e internazionali. In via Padova è stato organizzato un corteo ...

Milano - il corteo di studenti pro Palestina della Statale al Politecnico : “Occupiamo tutte le università d’Italia” È partito da via Padova poco dopo le 15 il corteo delle associazioni che, come quasi ogni sabato sfilano per Milano in solidarietà al popolo palestinese. Questa volta però alla manifestazione hanno partecipato anche gli studenti della Statale. Alla ...