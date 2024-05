(Di martedì 14 maggio 2024) Gli Stati Uniti sosterranno l'Ucraina finché ladel Paese non": lo ha detto il segretario di Stato americano Antony. "Siamo con voi oggi. E resteremo al vostrofinché la, la sovranità e la capacità dell'Ucraina di scegliere la propria strada non saranno garantite", ha detto. Aggiungendo che la nuova legge ucraina sulla mobilitazione è "dura" ma necessaria.

Blinken, al fianco di Kiev finchè sicurezza sarà garantita - blinken, al fianco di Kiev finchè sicurezza sarà garantita - Gli Stati Uniti sosterranno l'Ucraina finché la sicurezza del Paese non sarà "garantita": lo ha detto il segretario di Stato americano Antony blinken a Kiev. "Siamo con voi oggi. (ANSA) ...

Idf chiede evacuazioni da altri quartieri nel nord di Gaza - Idf chiede evacuazioni da altri quartieri nel nord di Gaza - L'esercito israeliano sta chiedendo ai palestinesi di altri quartieri del nord di Gaza di evacuare dalle loro aree mentre prosegue l'operazione contro Hamas a Jabalya. (ANSA) ...

Blinken in Ucraina, il segretario di Stato Usa degusta una pizza a Kiev - blinken in Ucraina, il segretario di Stato Usa degusta una pizza a Kiev - Il segretario di Stato americano Antony blinken e' arrivato in visita a sorpresa in Ucraina. Il capo della diplomazia Usa e' giunto stamattina a ...