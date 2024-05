È morto Ugo Cafasso - simbolo della pizzeria napoletana che cambiò nome per errore

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di martedì 14 maggio 2024) A Fuorigrotta c'è il tempio del calcio napoletano, lo stadio San Paolo - oggi Maradona -, e, a Fuorigrotta, da 70 anni c'è un tempiopizza: Fratelliin via Giulio Cesare 156. La sua storia inizia nel 1953, ma è parte di una dinastia la cui attività parte alla fine del Settecento. Peraltro - curiosità - con un altro: in origine il locale porta ilCapasso, come del resto anche la famiglia fondatrice, ma per unburocratico di trascrizione successivamente entrambe si ritrovarono a cambiare cog. La storia di Fratellidi Fuorigrotta Ugo, classe 1945, cresce nel locale dei genitori e il mestiere di pizzaiolo ce l'ha scritto nel suo destino. Sta a lui portare avanti l'eredità del padre e ancor prima quella del nonno, Don Vincenzo ...