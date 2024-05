Giulia De Lellis conduttrice di Tu si que vales - fuori Giulia Stabile | l’indiscrezione

(Di martedì 14 maggio 2024) Novità in vista a Tu si que, il programma campione di ascolti del sabato sera autunnale di Canale 5. A breve inizieranno le registrazioni della nuova edizione che, come sempre, andrà in onda da settembre sulla principale rete Mediaset. E dopo l’addio di un anno fa di Belen Rodriguez, pare che anchesia pronta a mollare la conduzione. Maria De Filippi avrebbe già trovato la sostituta perfetta:Delascia Tu si que? Al suo postoDeStando ad alcune indiscrezioni riportate dal settimanale Di Più Tv,sarebbe pronta a ...

La lista di Lanzi fa il pieno di sorrisi. C’è anche il carnevalesco Rabachèn. E qui le donne sono in maggioranza - La lista di Lanzi fa il pieno di sorrisi. C’è anche il carnevalesco Rabachèn. E qui le donne sono in maggioranza - Nel gruppo anche giulia Marchionni, Dallasta e due ex ‘sodali’ di Belloni. "Lanzi ha convinto perfino Rabachèn". Albino Calcinari, classe 1958, già candidato sindaco con la Rosa di Pesaro nel 2014, è ...