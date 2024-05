Juventus, senti Di Vaio: 'Faremo di tutto per trattenere Thiago Motta a Bologna' - Juventus, senti Di vaio: 'Faremo di tutto per trattenere thiago Motta a Bologna' - Marco Di vaio non vuole perdere thiago Motta. Il direttore sportivo del Bologna qualificato alla prossima Champions League parla così del futuro dell`allenatore,.

ON AIR - Impallomeni: "Gasperini mi intriga molto in chiave Juventus" - ON AIR - Impallomeni: "Gasperini mi intriga molto in chiave Juventus" - Stefano Impallomeni, ex centrocampista, ha rilasciato alcune dichiarazioni a "Maracanà", trasmissione in onda su Tuttomercatoweb Radio: Tra thiago Motta e Gasperini chi è più pronto per una big Il Mi ...

Milan, avanzata l’offerta per Emerson Royal: le cifre - Milan, avanzata l’offerta per Emerson Royal: le cifre - Visualizzazioni: 2 Milan, è una specifica richiesta di Antonio Conte e la dirigenza rossonera vuole provare ad affondare il colpo. Operazione complessa, ma non impossibile. Qui i dettagli. Da quello c ...