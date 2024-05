Morta la scrittrice Alice Munro - premio Nobel per la Letteratura nel 2013

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 14 maggio 2024) Roma, 14 maggio 2024 – Èlacanadese, vincitrice delper lanel. A darne notizia il quotidiano Globe and Mail citando i familiari. L'autrice, considerata una maestra del genere del racconto, aveva 92 anni e soffriva di demenza da almeno un decennio. È stata definita anche la 'Cechov canadese' per quella sua capacità di raccontare storie discrete di gente apparentemente semplice in città di provincia. Nata nel 1931 da una famiglia di allevatori di volpi e pollame che viveva fuori Wingham, nel Southwestern Ontario, e che lottava per sopravvivere durante la Grande Depressione,andò all'università grazie a una borsa di studio. Dopo due anni, nel 1951, si trasferì a Vancouver ...