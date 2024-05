Il Giro d’Italia passa a Cesena | quali sono le strade chiuse al traffico

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 14 maggio 2024), 14 maggio 2024 – La città ditorna a vestirsi di rosa, in vista delggio della 13esima tappa del2024, la Riccione-Cento, in programma venerdì 17 maggio. Nel corso della giornata, i corridori percorrono la strada statale 9 – via Emilia fino a Faenza, per proseguire poi in direzione Bagnacavallo, Lugo e Conselice fino all’arrivo di Cento (Ferrara). In occasione dell’evento,state disposte alcune modifiche alla viabilità.: ilggio daL’arrivo dei corridori è preceduto da quello della consueta carovana pubblicitaria, composta da 30 mezzi che effettuano una sosta di 20 minuti tra le vie Cesare Battisti, IV Novembre e il Ponte del Risorgimento. Le ...