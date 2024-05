Palazzo Boncompagni - aperture speciali fra art - moda e storia

(Di martedì 14 maggio 2024) Arte e cultura, momenti di convivialità e di confronto,, la dimora di Papa Gregorio XIII, conferma ancora una volta la propria natura di luogo di bellezza e sapienza con un ricchissimo cartellone di appuntamenti fino alla fine di maggio. Turisti e appassionati d’arte e cultura potranno varcare la soglia deldel Pontefice che fece il tempo moderno e ammirarne i tesori o partecipare alle diverse opportunità di approfondimento storico-culturale che la Fondazioneha programmato per i mesi a venire. Le tante iniziative previste rientrano all’interno della rassegna “Estate nei giardini di Papa Gregorio” che fa parte di Bologna Estate 2024, il cartellone di attività promosso e coordinato dal Comune di Bologna e dalla Città metropolitana ...

Palazzo Boncompagni giustificherebbe da sé una visita a Bologna . Vi abitava Ugo, cardinale diventato nel 1572 papa Gregorio XIII in un conclave durato meno di 24 ore. Uomo coltissimo ed eclettico, questo Papa era di vedute assai per così dire ...

Dopo il successo delle prime settimane di apertura, con oltre 3.500 visitatori nel solo mese di febbraio, non si arresta il flusso di turisti e di appassionati d’arte che scelgono di visitare Palazzo Boncompagni per ammirare le opere della mostra ...

