Lavoro - Violini Fondaz Gi Group | Affrontare occupazione femminile e natalità insieme

(Di martedì 14 maggio 2024) Così la presidenteione Gi, intervenendo all'evento 'Donne,e sfide demografiche' diione Gie GiHolding in collaborazione con Valore D "Questo studio e questo evento rappresentano una tappa di sviluppo nel nostrodiione Gie GiHolding nella linea di impegno per ilsostenibile

Lavoro, D'Avenia: "E' luogo del mettere al mondo il mondo" - lavoro, D'Avenia: "E' luogo del mettere al mondo il mondo" - Milano, 14 mag. (Adnkronos/Labitalia) - 'I vostri figli fanno 13 anni di scuola e ne escono con una perplessità persino sul se fare o meno ...

Bilanci Ama, ex sindaca Raggi a processo per calunnia. “Sconcertata, il pm aveva chiesto l’archiviazione” - Bilanci Ama, ex sindaca Raggi a processo per calunnia. “Sconcertata, il pm aveva chiesto l’archiviazione” - È quanto ha deciso ieri il gup di Roma, al termine dell'udienza preliminare nata dall'inchiesta sulle presunte pressioni agli ex vertici della società capitolina dei rifiuti ...

Lavoro, Falcomer (Valore D): "Collaborazione pubblico-privato per occupazione femminile" - lavoro, Falcomer (Valore D): "Collaborazione pubblico-privato per occupazione femminile" - Così Barbara Falcomer, direttrice generale Valore D, intervenendo all'evento 'Donne, lavoro e sfide demografiche' di Fondazione Gi group e Gi group Holding in collaborazione con Valore D ...