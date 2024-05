Luis Enrique dice cose senza senso | “Mi piace la pioggia - c’è un’aria diversa” È per non rispondere

(Di martedì 14 maggio 2024) Non ha battuto cigliodavanti alla domanda sul suo ormai ex giocatore, rispondendo in modo del tutto casuale: "Mi piacciono molto le giornate piovose, mi ricorda la mia terra di Gijon"

Keylor Navas sperava di poter salutare il Parco dei Principi e il pubblico di Parigi nell'ultima partita casalinga del PSG contro il Tolosa e invece così non è stato. Il portiere andrà via a parametro zero a fine stagione ma Luis Enrique era ...

Luis Enrique: "Voglio alzare gli standard del PSG" - luis enrique: "Voglio alzare gli standard del PSG" - In vista della trasferta di Nizza, luis enrique ha parlato di come affrontare queste ultime partite, con il PSG che è già campione in Ligue 1.

Nizza-PSG e Reims-Marsiglia, Ligue 1: diretta tv, probabili formazioni, pronostici - Nizza-PSG e Reims-Marsiglia, Ligue 1: diretta tv, probabili formazioni, pronostici - Nizza-PSG e Reims-Marsiglia sono due recuperi della 32esima giornata di Ligue 1 e si giocano mercoledì alle 21: tv, formazioni, pronostici.

D'Angelo: "Il PSG ha scelto la contropartita per il Napoli in cambio di Osimhen o Kvara" - D'Angelo: "Il PSG ha scelto la contropartita per il Napoli in cambio di Osimhen o Kvara" - Secondo quanto riportato dal giornalista della Gazzetta dello Sport, il PSG avrebbe scelto la contropartita da offrire al Napoli per Kvara e Osimhen.