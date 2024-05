Guterres - ' sconvolto dall' escalation di Israele a Rafah'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 14 maggio 2024) Il segretario generale Onu, Antonio, "èdell'attività militare ae dintorni da parte delle forze israeliane". Lo ha detto in una nota del portavoce, sottolineando che "questi sviluppi stanno ulteriormente ostacolando l'accesso umanitario e peggiorando una situazione già terribile". "I civili devono essere protetti in ogni momento", ha aggiunto, rinnovando l'appello urgente per un cessate il fuoco umanitario immediato e per la liberazione di tutti gli ostaggi. Oltre a chiedere che il valico divenga riaperto immediatamente.