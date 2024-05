Meloni - in tv con Schlein per aiutare italiani a scegliere

(Di martedì 14 maggio 2024) "Il confronto mi piace, penso sia il sale della democrazia, in particolare in campagna elettorale. Mi fa molto sorridere il dibattito che sta generando l'aver dato disponibilità al confronto: denunce, lamentele... Penso sia normale, particolarmente in una campagna elettorale come quella in cui siamo, in rapporto all'Unione europea, per raccontare agliche ci sono due modelli: la proposta socialista e quella dei conservatori. Mettere a confronto ricette e visioni è un modo dicittadini nella scelta, è la cosa più naturale del mondo". Lo ha detto la premier Giorgia, ospite del Giorno della Verità, a Milano. "Mi aspetto di fare il confronto - ha poi aggiunto - ma vedo molti movimenti contro questa iniziativa, vedo molta critica, ci sono cose che si stanno muovendo, magari con l'idea che questo confronto non si ...

