Porto San Giorgio - titolare di una discoteca denunciato | ecco cosa è successo

(Di martedì 14 maggio 2024)San(Fermo), 14 maggio 2024 - I carabinieri del Comando provinciale di Fermo, insieme ai colleghi del Nucleo ispettorato del lavoro di Ascoli Piceno, hanno concluso un accesso ispettivo presso unadiSan. In particolare, i militari del Nucleo ispettorato del lavoro, unitamente a militari della stazione diSan, hanno effettuato un'attività ispettiva che ha portato alla denuncia in stato di libertà deldel locale da ballo. Il motivo del deferimento è il mancato aggiornamento del documento di valutazione dei rischi, l'omessa nomina del medico competente e del responsabile dei lavoratori per la sicurezza, l'inidoneità dei dispositivi di estinzione incendi e la presenza di materiale depositato ...

