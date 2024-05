(Di martedì 14 maggio 2024) Abbiamo incontratoa Los Angeles, nel distretto di North Hollywood all’interno del suo atelier. Un laboratorio pieno di idee, esperimenti, tele e colori, dove ci ha raccontato della, di sé e dei suoi prossimi progetti.Arte, un mondo di stranieri per un presente diverso X È tutto suo questo spazio? No, lo condivido con Guerin ...

"In tv è stato ideato per il consumatore tradizionale, non si vede niente. Perché chiedono di bloccarlo?". Il guru della pubblicità Lorenzo Marini Segui su affaritaliani.it

Biennale d’Arte di Venezia 2024: Lorenzo Marini, la TypeArt e i Buchi Neri Tipografici - Biennale d’Arte di Venezia 2024: lorenzo marini, la TypeArt e i Buchi Neri Tipografici - Biennale d’Arte di Venezia 2024: lorenzo marini, la TypeArt e i Buchi Neri Tipografici. L'intervista all'artista ...

Di Giannantonio e Morbidelli: chi sono i due piloti romani in MotoGP - Di Giannantonio e Morbidelli: chi sono i due piloti romani in MotoGP - Per diversi anni la MotoGP ha parlato la lingua spagnola, con i talenti di Marc Marquez e Jorge lorenzo, ma il tricolore è tornato a ...

Sabato Marini presenta i candidati: «Al lavoro per i giovani» - Sabato marini presenta i candidati: «Al lavoro per i giovani» - ARCIDOSSO - «In uno dei luoghi simbolo della rigenerazione urbana di Arcidosso, sabato prossimo 18 maggio alle ore 11, al Nido di fate in via Davide ...