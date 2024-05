Tiberi di nuovo baldanzoso al Giro d’Italia | attacca e guadagna secondi su Uijtdebroeks per la maglia bianca

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 14 maggio 2024) Antoniosta correndo ilcon grandissima personalità. Dopo aver brillato nella cronometro di Perugia e aver piazzato un paio di allunghi sulla salita che conduceva a Prati di Tivo, il ciclista italiano si è mostrato pimpante anche in avvio della seconda settimana. L’alfiere della Bahrain-Victorious ha firmato un paio di scatti molto interessanti negli ultimi tre chilometri della decima frazione, risultando il principale protagonista sull’ascesa che portava a Cusano Mutri. Il 22enne laziale ha ben sfruttato il lavoro di Damiano Caruso, che era andato in fuga da lontano e che poi si è rialzato per aiutare il proprio capitano. L’affondo più interessante si è consumato a circa 1.500 metri dal traguardo, quando ha visto in difficoltà il belga Ciane ha provato are ...