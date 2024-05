Novità Fiat | arriva un nuovo suv coupè al posto della 500X?

Leggi tutta la notizia su ilgiornaledigitale

(Di martedì 14 maggio 2024) Laè attualmente il suv più grande del marchio italiano. In commercio dal 2014 l’auto ha subito diverse evoluzioni di prodotto e riscuote ancora ad oggi un enorme successo. Sembra che la carriera dell’attuale modello sia destinata ad una fine in tempi brevi, dopo tutto, 10 anni per una vettura al giorno d’oggi sono tantini. In sua sostituzionepotrebbe pensare ad unmodello, anche se per ora non ci sono conferme. Se è ormai certo l’arrivonuovaMultipla ad inizio 2026, che prenderà ilTipo, potrebbe esserci spazio tra la nuova 600 e la futura Multipla per unmodello. Se la600 è lunga 417 cm e la Multipla potrebbe essere un suv da circa 450 cm. Nel mezzo ...