Firenze - scontro sui viali | nell’incidente muore un giovane motociclista

(Di martedì 14 maggio 2024), 14 maggio 2024 – È accaduto intorno alle 16.45 in viale Belfiore l'incidente stradale che è costato la vita a undi 23 anni residente in un comune dell'hinterland. Per ragioni da accertare la motocicletta é venuta in contatto con un'auto condotta da un uomo del 1969. La dinamica è al vaglio della Polizia Municipale. Per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi è stato istituito un restringimento di carreggiata nel tratto immediatamente dopo via Guido Monaco. L’incidente ha avuto importanti ripercussioni sulla circolazione, con lunghe code che si sono formate suida piazza della Libertà verso Porta a Prato.

