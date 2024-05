L’ex promessa del Napoli è l’italiano con più gol nel 2024 - Spalletti | Pronto per la Nazionale

(Di martedì 14 maggio 2024) Uno dei prodotti del vivaio delsta vivendo una stagione magica elo incorona: “per la”. Negli ultimi anni ilnon ha prodotto grandissimi giocatori attraverso il proprio vivaio. Il progetto “scugnizzeria”, tanto decantato da Aurelio De Laurentiis, infatti, non ha mai trovato conferme sul campo. Questo è successo anche a causa delle strutture azzurre che penalizzano in particolar modo le giovanili del. Nell’ultima stagione, per esempio, la Primavera azzurra è stata retrocessa in Primavera 2 e quest’anno dovrà superare lo scoglio dei playoff per tornare nel massimo campionato di categoria. Aurelio De Laurentiis, però, vuole correre ai ripari e per questo motivo sta spingendo molto sulla costruzione di un nuovo centro sportivo. La prossima ...

Luciano Spalletti durante l'intervista si ferma quando gli viene posta una domanda sul Napoli . Il Ct azzurro non gradisce e decide di andare via: " Prego? Prego? Prego? ".Continua a leggere

Nuovo allenatore Napoli 2024: Italiano incrocia De Laurentiis (come avversario) - Nuovo allenatore napoli 2024: Italiano incrocia De Laurentiis (come avversario) - Ma soprattutto c'è lui, il 46enne tecnico di origini siciliane che – primo tra tutti – è sempre stato in cima ai pensieri di Aurelio De Laurentiis per affidargli la panchina del napoli. Fin dal dopo ...

Italia, Zaniolo salta l'Europeo: cosa è successo - Italia, Zaniolo salta l'Europeo: cosa è successo - Brutte notizie per spalletti, l'ex Roma non andrà in Germania e salterà così gli Europei per la seconda volta di fila ...

Classifiche a confronto: crollo clamoroso del Napoli, -35 rispetto ad un anno fa - Classifiche a confronto: crollo clamoroso del napoli, -35 rispetto ad un anno fa - Classifiche a confronto dopo 36 giornate di Serie A. L'Inter campione d'Italia migliora ancora il proprio spread rispetto al campionato precedente ...