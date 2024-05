Daniela Zuccoli e il ricordo di Mike Bongiorno | È morto in piedi con me accanto

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

«in, con me vicino, il meglio che si possa avere nella vita». Ricorda così i suoi ultimi istanti la moglie,. A breve le celebrazioni del centenario della nascita. Sarà celebrato con una miniserie di Rai1 e una mostra sponsorizzata sia dalla Rai che da Mediaset.racconta il suo amore al Corriere della Sera. «Ero proprio una ragazzina all'inizio, poi sono diventata una donna che lui rispettava e stimava. E gli ultimi tempi mi diceva: 'Sei il bastone della mia vecchiaia'», racconta oggi la vedova. Momenti belli e momenti bui: «Lui non c'era mai. Ci siamo un po' allontanati. Succede che si sbagli, ma io non avrei mai potuto vivere senza di lui».