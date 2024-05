Bandiere Blu 2024 - quali sono le spiagge più belle d’Italia?

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di martedì 14 maggio 2024) Anche quest’annostate assegnate leblu, il riconoscimento internazionale concesso da Foundation for Environmental Education (Fee) che premia località marittime e approdi turistici per la loro sostenibilità, sicurezza dei bagnanti, cura delle. Per l’edizione, a ricevere il titolostate 236 località rivierasche, 81 approdi turistici, 236 comuni per complessive 485. Ecco l’elenco completo, regione per regione. Un tratto di mare azzurro (fonte: Unsplash)Piemonte Provincia di Verbano-Cusio-Ossola: Cannobio Cannero Riviera, Verbania. Provincia di Novara: San Maurizio D’Opaglio – Lido di Gozzano. Lombardia Provincia di Brescia: Toscolano Maderno, Gardone Riviera, Sirmione. Trentino Alto-Adige Provincia di Trento: Vallelaghi, Sella Giudicarie, Tenno, ...