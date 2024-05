Simone Bolelli | Obiettivo principale giocare Olimpiadi e Finals Per la Davis bisogna vedere

(Di martedì 14 maggio 2024) Gran vittoria per la coppia italiana formata daed Andrea Vavassori nel torneo di Roma: il duo tricolore batte i numero due del mondo Rohan Bopanna/Matthew Ebeden in due set e agguantano il passaggio ai quarti di finale della manifestazione casalinga., il più esperto dei due, si è espresso così in conferenza stampa: “Per laprima di tuttose siamo convocati o no, perché adesso l’Italia ha molti giocatori che possonosingolo e doppio, poi dipende un po’ sempre dalla visione del capitano. Per quanto mi riguarda noi siamo una coppia che si conosce, e giochiamo per la maggior parte solo il doppio. E giochiamo insieme da quasi un anno, perciò noninventarsi chissà che grandi cose. Di là c’è un ...

Atp Roma, i risultati degli ottavi: Zverev, Fritz e Jarry ai quarti di finale. Stasera in campo anche Tsitsipas e Medvedev - Atp Roma, i risultati degli ottavi: Zverev, Fritz e Jarry ai quarti di finale. Stasera in campo anche Tsitsipas e Medvedev - Via aggli ottavi di finale del torneo maschile al Foro Italico. Occhi puntati su Medvedev, campione in carica, che sfida Paul, ma anche sulle sfide Tsitsipas-de Minaur e Zverev-Borges.

Internazionali d’Italia 2024, Bolelli-Vavassori volano ai quarti di finale - Internazionali d’Italia 2024, bolelli-Vavassori volano ai quarti di finale - simone bolelli e Andrea Vavassori hanno conquistato i quarti di finale vincendo con Rohan Bopanna e Matthew Ebden, con il risultato di 6-2, 6-4 in un’ora e 12 minuti di gioco. E’ una rivincita degli ...

Internazionali d'Italia: giornata trionfale per i doppi azzurri - Internazionali d'Italia: giornata trionfale per i doppi azzurri - Jasmine Paolini e Sara Errani approdano in semifinale, la sfida contro le statunitensi Caroline Dolehide e Desirae Krawczyk. Un successo anche per la coppia simone bolelli e Andrea Vavassori che stacc ...