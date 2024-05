(Di martedì 14 maggio 2024) Èlacanadeseper lanel. Aveva 92 anni., che soffriva di demenza, èin una casa di riposo nella provincia dell'Ontario, secondo quanto ha riferito la sua famiglia citata dal quotidiano canadese The Globe and Mail. Ladecise di dire addio alla scrittura nel, anno in cuiil

Morta la scrittrice Alice Munro, premio Nobel per la Letteratura nel 2013 - morta la scrittrice Alice Munro, premio Nobel per la Letteratura nel 2013 - Si era ritirata da una decina d’anni Roma, 14 maggio 2024 – È morta la scrittrice canadese Alice Munro, vincitrice del Premio Nobel per la Letteratura nel 2013. A darne notizia il quotidiano Globe and ...

Alice Munro, morta la scrittrice canadese premio Nobel nel 2013: aveva 92 anni - Alice Munro, morta la scrittrice canadese premio Nobel nel 2013: aveva 92 anni - È morta la scrittrice canadese Alice Munro, premio Nobel per la letteratura nel 2013. La scrittrice, che si è spenta lunedì notte nella sua casa di cura a Ontario, soffriva di demenza da almeno una ...

Morta la scrittrice Alice Munro, vinse il premio Nobel per la Letteratura nel 2013 - morta la scrittrice Alice Munro, vinse il premio Nobel per la Letteratura nel 2013 - Leggi su Sky TG24 l'articolo morta la scrittrice Alice Munro, vinse il premio Nobel per la Letteratura nel 2013 ...