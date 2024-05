Manchester United vs Newcastle United – probabili formazioni

(Di martedì 14 maggio 2024) Mercoledì 15 maggio sera ilscenderà in campo all’Old Trafford per l’ultima volta nella stagione 2023-24 della Premier League e sfiderà il, squadra che ha grandi speranze europee. Gli uomini di Erik ten Hag sono reduci dalla sconfitta per 1-0 contro l’Arsenal di domenica sera, prima della quale i Magpies si sono rifatti contro il Brighton & Hove Albion, ottenendo un punto in un pareggio per 1-1. Il calcio di inizio divsè previsto alle 21 Anteprima della partitavsa ...

Grandi notizie da Manchester , in sponda Red Devils sembra che l’ Inter si sia fatta avanti per un grande top player a centrocampo, vecchia conoscenza italiana, Bruno Fernandes . A riportare la notizia il collega Samuel Luckhurst. VOCI DI MERCATO – ...

Raphael Varane via dallo United, il comunicato ufficiale - Raphael Varane via dallo united, il comunicato ufficiale - Raphael Varane via dallo united. La notizia era già nell'aria da tempo. Noi di News-Sports ve lo avevamo raccontato in diversi articoli negli scorsi mesi. O ...

Tottenham – Manchester City: diretta live e risultato in tempo reale - Tottenham – manchester City: diretta live e risultato in tempo reale - La partita Tottenham - manchester City di Martedì 14 maggio 2024 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per il recupero della 34° giornata di ...