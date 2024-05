Alessia Fabiani - l’ex compagno Fabrizio Cherubini assolto | ora lei è indagata

(Di martedì 14 maggio 2024) Durante l’ultima puntata di “La Volta Buona”, programma di punta della Rai, Caterina Balivo ha intervistato, ex modella e attrice, che ha aperto il suo cuore riguardo una dolorosa esperienza personale. Durante l’emozionante intervista,ha ripercorso gli alti e bassi della sua carriera e vita personale, includendo il difficile capitolo del suo matrimonio fallito e il conseguente processo legale. Ha infatti rivelato di aver presentato nel 2016 una denuncia contro il padre dei suoi figli, accusandolo di violenza domestica. Tuttavia, il tribunale ha successivamente interpretato gli eventi come semplici litigi familiari, portando all’assoluzione del. Una carriera luminosa cominciata a 9 anni “Mi scovò Maurizio Costanzo, avevo 9 anni”. Racconta di essere stata una bambina ...

