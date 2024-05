La particolare routine di Cristiano Ronaldo | Dopo le 22 non parlo mai Da quell’ora in poi non chiamatemi

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 14 maggio 2024) “Nonmaile 22 di sera, nemmeno al telefono. Dain poi non. Mi piace far riposare il cervello“. Nelladi una leggenda del calcio comec’è anche questo. Una scelta davvero bizzarra, me per essere uno dei migliori al mondo anche i dettagli possono fare la differenza.: “Quando non gioco mi dedico a questo…”“Come calciatore professionista, serve dedizione totale“. Ene è un esempio lampante. “Non sono solo due ore di allenamento. Vivo per quello che sono, per la mia carriera calcistica. Ma ovviamente amo anche passare il tempo con la mia famiglia, andare al cinema o andare a fuori a cena. Ogni atleta ha le sue ...