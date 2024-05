Ansiolitici nelle bevande dei colleghi del 118 | 44enne ai domiciliari per stalking e lesioni

(Di martedì 14 maggio 2024) Non si sa perché lo abbia fatto ma inquirenti e giudici non sembrano avere dubbi: è stato lui ad avvelenare i, creando un clima di sospetto, paura e diffidenza in un ambiente di lavoro delicato come lo è una centrale del 118, in particolare nel reparto degli operatori di elisoccorso. Ansia a tal punto che gli elicotteristi hanno confessato di aver avuto paura che qualcuno sabotasse le funi...

