Atalanta - parte la corsa al bis di trofei Sfida alla Juve per la Coppa Italia

(Di martedì 14 maggio 2024) Bergamo, 14 maggio 2024 – L’domani sera, mercoledì 15 maggio, va a caccia della secondadella sua storia dopo quella vinta nel lontanissimo 1963 e non festeggiata per la scomparsa di Papa Giovanni XXIII, il pontefice bergamasco. Fischio d’inizio alle ore 21 nella cornice dello stadio Olimpico. Stavolta la Dea e Bergamo vogliono fare festa: domani scenderanno nella Capitale oltre 23mila tifosi bergamaschi con un esodo da ricordare, mentre in città ci saranno i maxi schermi per chi non sarà all’Olimpico. La storia Quinta finale per i nerazzurri dopo quella del 1963, cui sono seguite quattro sconfitte consecutive, nel 1987 contro il Napoli di Maradona e nel 1996 contro la Fiorentina di Batistuta quando si giocava andate ritorno e poi negli ultimi anni del ciclo gasperiniano nel 2019 contro la Lazio e nel 2021 ...