Lavoro - Riccò Fondazione Gi group | Tasso occupazione femminile più basso in Europa

Lavoro, Rosina (UniCatt): “In Italia occupazione femminile 15 punti sotto media Ue” - lavoro, Rosina (UniCatt): “In Italia occupazione femminile 15 punti sotto media Ue” - Roma, 14 mag. (Adnkronos) – “Nel report, se noi guardiamo l’occupazione maschile, siamo poco sotto rispetto alla media europea mentre per la popolazione femminile, nella fascia 25-49 anni, siamo 15 pu ...

Lavoro, D'Avenia: "E' luogo del mettere al mondo il mondo" - lavoro, D'Avenia: "E' luogo del mettere al mondo il mondo" - Il lavoro è il luogo del mettere al mondo il mondo". Così lo scrittore Alessandro D'Avenia, intervenendo all'evento intervenendo all'evento 'Donne, lavoro e sfide demografiche' di fondazione Gi Group ...

La particolare routine di Cristiano Ronaldo: “Dopo le 22 non parlo mai. Da quell’ora in poi non chiamatemi” - La particolare routine di Cristiano Ronaldo: “Dopo le 22 non parlo mai. Da quell’ora in poi non chiamatemi” - “ Non parlo mai dopo le 22 di sera, nemmeno al telefono. Da quell’ora in poi non chiamatemi. Mi piace far riposare il cervello “. Nella routine di una leggenda del calcio come Cristiano Ronaldo c’è ...